15 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первое правило бойцовского клуба: новогодние желания детей – закон

Всероссийская акция "Елка желаний" проходит в пятый раз, главная цель благотворительного проекта – подарить детям с ограниченными возможностями или тем, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, праздник и исполнить их новогоднее желание. В Свердловской области вот уже второй год мероприятие стартует на турнирах RCC, потому что здесь бывает много зрителей и спортсменов. В этот раз желания юных уральцев исполнили такие звезды, как российский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо Иван Штырков, кикбоксер-профессионал Мамука Усубян, боксер Евгений Тищенко и другие известные бойцы и гости турниров, передает корреспондент Накануне.RU.

Всероссийская акция "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RUБоец смешанных единоборств Борис Медведев на всероссийской акции "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RU

Многие из участников проекта, которые решили сделать новогодние подарки детям, делают это уже не в первый раз, на каждой открытке в виде елочной игрушки есть обозначения – скольких детей обрадует это исполненное желание и на какую сумму будет подарок – это определяется по цвету различных категорий, например, светло-розовые "шары" до 2 тыс. руб, серые — свыше 80 тыс. руб.

Ребята в основном просят игрушки, спортинвентарь, но бывают и нематериальные запросы, например, попробовать себя в профессии пожарного или МЧС-ника, встретиться с каким-то из бойцов-кумиров или побывать на матче. В этом году появилось новое пожелание – сделать сюрприз, некоторые ребята выбирают его. Ни один ребенок не остается без внимания, рассказывают волонтеры, новый год здесь круглый год – желание могут осуществить в любое время, главное, чтобы нашелся неравнодушный взрослый. Также сделать подарок можно и через сайт акции по адресу елкажеланий.рф.

боксер Евгений Тищенко на всероссийской акции "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RUБоец смешанных единоборств Борис Медведев на всероссийской акции "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Подарки просят разные и самые простые, игрушки, машинки, бывают желания, когда мечтают о каком-то музыкальном инструменте, – говорит директор волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, – когда дети занимаются музыкой, но у семьи нет возможности приобрести инструмент. Есть желания, связанные со спортом: перчатки, тренажеры, есть желания, связанные с поездками куда-то. Часто это поездка в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза".

Иван Штырков, президент Академии единоборств РМК, на всероссийской акции "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RUВсероссийская акция "Елка желаний"(2023)|Фото: Накануне.RU

Открытие сезона магии началось в этом году в ТРК "Уралец" с того, что Иван Штырков обещал подарить самокат и велотренажер двум детям, Мамука Усубян наугад вытянул шар с просьбой от мальчика подарить ему боксерские лапы, чему и сам очень обрадовался, как и Евгений Тищенко, который вручит шестилетнему Артемию набор для бокса.

По всем загаданным желаниям строгий учет, подать заявку может каждая семья, волонтеры записывают данные "Деда мороза" и номер телефона, а затем передают контакты представителям ребенка.

Теги: благотворительная акция, Елка желаний, RCC, КРК Уралец


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