15 Декабря 2023
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Фото: скриншот с видео Игоря Гуляева

Mash: Пугачеву около часа опрашивали на таможне в России

Пограничники в течение часа опрашивали певицу Аллу Пугачеву во время ее визита в Россию в начале ноября, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, во время прохода таможни в Псковской области артистку попросили пройти в специальное помещение для разговора "в закрытом формате".

Отмечается, что Пугачева вела себя вежливо, но сильно переживала, что ее не пустят в Россию. Певица рассказала пограничникам о своей жизни за границей, назвав ее тяжелой как в материальном, так и ментальном плане.

Напомним, 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова уточнила: сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно". 5 ноября стало известно, что Пугачева покинула РФ.

В конце октября певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева также ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.

Теги: алла пугачева, таможня, россия


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