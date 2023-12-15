Полуметровые московские сугробы бьют вековые рекорды

В Москве высота сугробов достигла 49 см и таким образом побила 150-летний рекорд, передает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Циклон "Ваня" к 9 утра пятницы, 15 декабря, "обеспечил" рекордные сугробы. В районе метеостанции на ВДНХ снежный покров составил 38 см, в Тушино – 40 см, в районе МГУ – 49 см. Норма для текущего периода составляет при этом 15 см.

Несмотря на обильный снегопад, столичные аэропорты сообщили о штатной работе без задержек рейсов.