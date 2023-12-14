Циклон "Ваня" несет в Москву треть месячной нормы осадков

Циклон "Ваня" надвигается на столичный регион, неся с собой до 30% месячной нормы осадков. Снегопады в Москве и соседних регионах уже начались. Ожидается, что они станут мощнейшими за последние 60 лет.

Синоптики отмечают, что за последние сутки в Москве выпало до 4 мм осадков, высота снежного покрова достигает 30-40 см, это в два с половиной раза больше, чем предполагает климатическая норма для середины декабря. Но это только начало. В городе могут образоваться сугробы высотой до 50 см.

В прошлом году столицу также накрыло мощными снегопадами во второй половине декабря.