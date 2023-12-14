Грузии предоставили статус кандидата в Евросоюз

Грузия все-таки стала страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Такое решение было принято главами государств - участниками ЕС, сообщила в своих соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель.

По ее словам, Евросовет уже предоставил Грузии такой статус.

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но только при выполнении ряда условий, среди которых и следование внешней политике Брюсселя.

В марте 2024 года ЕК выступит с отчетом о выполнении странами-кандидатами требований Евросоюза. Тогда же будет решаться вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС относительно Украины и Молдавии, которые уже получили статус стран-кандидатов. В сентябре текущего года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пока Грузия выполнила только три из 12 поставленных условий.