Взломан производитель дронов для армии Украины

Хакеры взломали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems.

По данным Financial Times и Der Spiegel, злоумышленникам удалось проникнуть во внутреннюю инфраструктуру мюнхенской компании. Они разместили на сервере вредоносную программу, замаскированную под официальное обновление ПО, которое используется для планирования полетов разведывательных дронов Quantum Vector.

Компания поставляет беспилотники в вооруженные силы Германии и на Украину. Там у неё открыты собственные производственные площадки и совместные предприятия, пишет "Ъ".