22 Октября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Посол ЕС счел "минимальными" отношения Евросоюза и Грузии

Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский высказался об отношениях между организацией и этой закавказской страной.

"Как вы знаете, отношения ЕС и Грузии находятся, к сожалению, на историческом минимуме. Процесс интеграции Грузии в ЕС был остановлен. И лидеры ЕС ясно заявляли, что это последствие действий властей Грузии", - приводит ТАСС слова Герчинского.

Отношения между Грузией и Западом начали пересматриваться в этом году, после принятия закона об иноагентах парламентом бывшей советской республики. Правящая партия "Грузинская мечта" заявляет о вмешательстве со стороны ЕС и США во внутренние дела Грузии.

Теги: ЕС, Евросоюз, отношения


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