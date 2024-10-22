Посол ЕС счел "минимальными" отношения Евросоюза и Грузии

Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский высказался об отношениях между организацией и этой закавказской страной.

"Как вы знаете, отношения ЕС и Грузии находятся, к сожалению, на историческом минимуме. Процесс интеграции Грузии в ЕС был остановлен. И лидеры ЕС ясно заявляли, что это последствие действий властей Грузии", - приводит ТАСС слова Герчинского.

Отношения между Грузией и Западом начали пересматриваться в этом году, после принятия закона об иноагентах парламентом бывшей советской республики. Правящая партия "Грузинская мечта" заявляет о вмешательстве со стороны ЕС и США во внутренние дела Грузии.