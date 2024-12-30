Президент: Грузия стремится в ЕС, несмотря на спекуляции на прозападном курсе Тбилиси

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили считает, что страна стремится стать полноправным членом Евросоюза, хотя прозападный курс Тбилиси часто используется для спекуляций.

По его словам, Грузия и сегодня готова начать переговоры о членстве в Евросоюзе, пишет "Интерфакс".

Отношения между Грузией и Западом начали пересматриваться в 2024-ом, после принятия закона об иноагентах парламентом бывшей советской республики. Правящая партия "Грузинская мечта" заявляла о вмешательстве со стороны ЕС и США во внутренние дела Грузии, а потом и вовсе заявила, что Грузия не станет вести переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 г., а до конца 2028-го будет отказываться от любых бюджетных грантов ЕС. Это заявление возмутило тогда ещё президента страны Саломе Зурабишвили, которая обвинила партию в конституционном перевороте.