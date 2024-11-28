29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Грузинская мечта": Грузия не станет вести переговоры по вступлению в ЕС минимум до 2028 года

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что Грузия не станет вести переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года, а до конца 2028 года будет отказываться от любых бюджетных грантов ЕС. Это заявление возмутило президента страны Саломе Зурабишвили, которая обвинила партию в конституционном перевороте.

Сегодня премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе озвучил заявление партии о том, что переговоры о вступление в ЕС не будут вестись ближайшие три года, однако уже в 2028 году Грузия будет готова для открытия переговоров по вступлению в 2030 году.

"Мы не останавливаемся и выполняем все обязательства по соглашению по ассоциированию с Евросоюзом и свободной торговле", - говорится в заявлении.

После этого президент Грузии назначила экстренную встречу с представителями дипломатического корпуса, после которой последовало чрезвычайное заявление. По словам Саломе Зурабишвили, решение остановить переговоры стало "окончательной точкой в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями".

"Сегодня я встретилась с послами стран Евросоюза и заявила им, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России. Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. Я попросила послов сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов. Я сегодня президент, представляющая единственный легитимный институт в этой стране, который имеет возможность говорить с мировыми лидерами. Я донесу до них волю грузинского народа", - цитирует Зурабишвили "Интерфакс".

Теги: Грузинская мечта, Грузи, ЕС, переговоры, переворот


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