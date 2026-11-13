Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за рекордную сумму

Аукционный дом Heritage Auctions продал световой меч Дарта Вейдера за 4,875 млн долларов - это новый мировой рекорд для предметов из "Звездных войн". Итоги торгов в Далласе обнародовали "Известия" со ссылкой на аукционный дом.

Меч - подлинный съемочный реквизит: его использовали в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Изначально лот оценивали более чем в 1 млн долларов, но в ходе торгов цена выросла почти в пять раз. Над реквизитом в кадре работали актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера, и его дублер.