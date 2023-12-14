14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин: необходимости в мобилизации нет, ежедневно набирают 1,5 тысячи контрактников

Новой волны мобилизации в России не планируется. Об этом сегодня в ходе подведения итогов года заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что мобилизованные хорошо проявляют себя на СВО.

"Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев России, не говорю про другие медали и ордена. 244 тысячи находятся в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, много хороших специалистов", - заявил глава государства.

По его данным, 41 тысяча бойцов была уволена по достижению возраста или состоянию здоровья. Была организована широкая кампания по привлечению людей к заключению контрактов с Минобороны.

"Планировалось к концу года набрать 400 тысяч. По данным на вчерашний вечер, как мне доложили, набрано 486 тысяч, и поток не сокращается – 1,5 тысячи ежедневно. Если взять всех вместе – к концу будет под полмиллиона человек, не учитывая мобилизованных. На сегодня необходимости в новой мобилизации нет", - отметил Путин.

Теги: мобилизация, Путин, контрактники, СВО


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