13 Декабря 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках третьего этапа реализации транспортной реформы в Астрахань поступили первые автобусы малого класса

Сегодня в Астрахани дан старт третьему этапу транспортной реформы, инициированной губернатором Игорем Бабушкиным. В регион начали поступать первые автобусы малого класса.  После прохождения технической подготовки они будут готовы начать безопасную перевозку пассажиров.

С начала реализации транспортной реформы в январе 2023 года в регионе было совершено почти 284 тысячи рейсов рейсов и перевезено около 8, 8 млн человек.

автобусы, общественный транспорт(2023)|Фото: astrobl.ru

Поставка в регион 158 автобусов малого класса стала возможной благодаря участию региона в реализации инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» c привлечением средств Фонда национального благосостояния. 

27 автобусов, прошедших процедуру подготовки к перевозке пассажиров, в ближайшие дни начнут работать по трём маршрутам: № 85 «ул. Маркина – Сабанс Яр»; № 55 «Лукомский мост – пер. Грановский»; № 61 «ТЦ Московский – Городское кладбище № 3». На каждое направление выйдут по девять единиц техники.

Еще 19 автобусов малого класса в ближайшие полтора месяца выйдут на маршруты: № 86 «Аэропорт – Славянский рынок» (12 единиц) и № 84 «Пер. Грановский – с. Стрелецкое» (7 единиц).

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Чепякова, оставшиеся 112 автобусов в рамках реализации третьего этапа начнут работать на следующих маршрутах:
Маршрут №14 «З-д им. К.Маркса – ул. Агрономическая», 10 автобусов
Маршрут №19с «ул. Карагалинская – Центральный стадион», 9 автобусов
Маршрут №21 «мкр. УВД – ул. Галлея», 13 автобусов
Маршрут №24 «Школа № 16 – Ж/д вокзал», 11 автобусов
Маршрут №29 «Центральный Стадион – пр-т. Бумажников», 8 автобусов
Маршрут №36 «мкр. 3 Интернационала – пер. Грановский», 8 автобусов
Маршрут №43 «ТЦ «Три Кота» – Автотехсервис (ул. Лесная)», 9 автобусов
Маршрут №47 «Ж/д вокзал – мкр. Пароходства», 9 автобусов
Маршрут №52 «Центральный стадион – ул. Александрова», 4 автобуса
Маршрут №57 «пос. Инициативный – Ж/д вокзал», 3 автобуса
Маршрут №58 «пр-т Бумажников – мкр. Параходства», 10 автобусов
Маршрут №59 «пл. Октябрьская – Городское кладбище №3», 5 автобусов
Маршрут №91 «Славянский рынок – пер. Грановский», 10 автобусов
Маршрут №95 «Ж/д вокзал – ул. Берёзовая», 3 автобуса.

автобусы малого класса(2023)|Фото: astrobl.ru

В каждом автобусе малого класса 22 места, из них посадочных – не менее 17. Все машины низкопольные. В них предусмотрены места для маломобильного населения. Оборудовано устройство, позволяющее производить посадку-высадку людей на инвалидных колясках. Есть кнопки связи пассажиров с водителем. Для слабовидящих граждан продублирована кнопка с шрифтом Брайля. В салоне автобуса установлена система отопления и кондиционирования воздуха. Здесь также можно оплатить проезд при помощи валидаторов. На салонном табло отображается информация о пути следования, номере маршрута, о текущей дате и времени. Автоинформатор транслирует в автономном режиме привязки к данным ГЛОНАСС/GPS, водитель объявляет остановки через микрофон.

Теги: транспортная реформа, игорь бабушкин, автобусы малого класса, пассажиры


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