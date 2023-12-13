В рамках третьего этапа реализации транспортной реформы в Астрахань поступили первые автобусы малого класса

Сегодня в Астрахани дан старт третьему этапу транспортной реформы, инициированной губернатором Игорем Бабушкиным. В регион начали поступать первые автобусы малого класса. После прохождения технической подготовки они будут готовы начать безопасную перевозку пассажиров.

С начала реализации транспортной реформы в январе 2023 года в регионе было совершено почти 284 тысячи рейсов рейсов и перевезено около 8, 8 млн человек.

Поставка в регион 158 автобусов малого класса стала возможной благодаря участию региона в реализации инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» c привлечением средств Фонда национального благосостояния.

27 автобусов, прошедших процедуру подготовки к перевозке пассажиров, в ближайшие дни начнут работать по трём маршрутам: № 85 «ул. Маркина – Сабанс Яр»; № 55 «Лукомский мост – пер. Грановский»; № 61 «ТЦ Московский – Городское кладбище № 3». На каждое направление выйдут по девять единиц техники.

Еще 19 автобусов малого класса в ближайшие полтора месяца выйдут на маршруты: № 86 «Аэропорт – Славянский рынок» (12 единиц) и № 84 «Пер. Грановский – с. Стрелецкое» (7 единиц).

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Чепякова, оставшиеся 112 автобусов в рамках реализации третьего этапа начнут работать на следующих маршрутах:

Маршрут №14 «З-д им. К.Маркса – ул. Агрономическая», 10 автобусов

Маршрут №19с «ул. Карагалинская – Центральный стадион», 9 автобусов

Маршрут №21 «мкр. УВД – ул. Галлея», 13 автобусов

Маршрут №24 «Школа № 16 – Ж/д вокзал», 11 автобусов

Маршрут №29 «Центральный Стадион – пр-т. Бумажников», 8 автобусов

Маршрут №36 «мкр. 3 Интернационала – пер. Грановский», 8 автобусов

Маршрут №43 «ТЦ «Три Кота» – Автотехсервис (ул. Лесная)», 9 автобусов

Маршрут №47 «Ж/д вокзал – мкр. Пароходства», 9 автобусов

Маршрут №52 «Центральный стадион – ул. Александрова», 4 автобуса

Маршрут №57 «пос. Инициативный – Ж/д вокзал», 3 автобуса

Маршрут №58 «пр-т Бумажников – мкр. Параходства», 10 автобусов

Маршрут №59 «пл. Октябрьская – Городское кладбище №3», 5 автобусов

Маршрут №91 «Славянский рынок – пер. Грановский», 10 автобусов

Маршрут №95 «Ж/д вокзал – ул. Берёзовая», 3 автобуса.

В каждом автобусе малого класса 22 места, из них посадочных – не менее 17. Все машины низкопольные. В них предусмотрены места для маломобильного населения. Оборудовано устройство, позволяющее производить посадку-высадку людей на инвалидных колясках. Есть кнопки связи пассажиров с водителем. Для слабовидящих граждан продублирована кнопка с шрифтом Брайля. В салоне автобуса установлена система отопления и кондиционирования воздуха. Здесь также можно оплатить проезд при помощи валидаторов. На салонном табло отображается информация о пути следования, номере маршрута, о текущей дате и времени. Автоинформатор транслирует в автономном режиме привязки к данным ГЛОНАСС/GPS, водитель объявляет остановки через микрофон.