На главной пешеходной улице Екатеринбурга убирают фонари

На пешеходной улице в центре Екатеринбурга производится замена фонарей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, в юбилейный год в рамках туристического кода на улице Вайнера появятся 85 декоративных светодиодных торшерных светильников. У них предусмотрен эффект проекции на тротуарное покрытие.

"На данный момент специалисты демонтируют старые фонари, чтобы установить современные светильники на существующие опоры. Обновленное освещение изменит визуальное восприятие пешеходной улицы Вайнера в темное время суток", - пообещали в мэрии.

Ранее на главной пешеходной улице уральской столицы были обновлены скамейки.