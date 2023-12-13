Яйца в Прикамье подорожали на 16,5% в ноябре

В ноябре яйца подорожали на 16,5% в Пермском крае, сообщает Пермьстат. Отметим, что в среднем по России рост цен на куриные яйца в ноябре составил 15%. В большинстве регионов был замечен рост на 10-20%, но в 21 субъекте РФ - 20,1 - 28,6%

В текущем месяце активно дорожали какао (на 7,2%), пельмени, манты, равиоли (на 5,7%), рыба охлаждённая и мороженая лососевых пород (на 5,3%) и солёная, маринованная, копчёная (на 3,3%), консервы овощные (на 4,4%) и мясные для детского питания (на 2,4%), рис (на 3,3%), колбасы варёные (на 2,5%), мука (на 2,3%), говядина (на 2,2%) и минералка (на 3,5%).

В среднем на 3% увеличилась стоимость отдельных молочных продуктов, а именно молока сгущенного с сахаром, масла сливочного, творожков детских, сливок питьевых.

Изменилась стоимость всего обследуемого ассортимента овощной продукции. Огурцы на 37,4%, помидоры на 15,4%.Это также сопоставимо со средними показателями по России: огурцы выросли в цене в среднем на 35,1%, при этом в 43 регионах рост дошел до 50%, а в 10 областях - до 136%. Помидоры подорожали в среднем на 19,1%, но в большинстве субъектов рост был до 30%, а в 8 регионах - до 52%.

Подорожали виноград (на 13,6%), орехи (на 6,1%), ягоды замороженные (на 4,1%), бананы (на 3,5%), яблоки (на 2,4%). Одновременно наблюдалось удешевление лимонов (на 9,4%) и апельсинов (на 7,9%).

В то же время в диапазоне от 1,1% до 5,4% дешевел творог, филе сельди солёное, сосиски, сардельки, икра лососевых рыб, сахар, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сырки творожные, шоколад.

Рост цен затронул и общественное питание. В кафе, столовых, ресторанах, удорожание продукции составило 0,1-1,4%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в октябре в среднем на 1,0%.

Напомним, в соседней Свердловской области стоимость десятка яиц в магазине поднялась до 155 рублей. Даже на фоне общего подорожания этой продукции, ценник можно назвать из ряда вон выходящим, ведь, по данным Свердловскстата, средняя стоимость десятка яиц в регионе - 92,67 рубля, хотя некоторые производители повысили цены до 130 рублей за десяток. Такой рост цены эксперты связали с сокращением поголовья на шести птицефабриках: на 1 ноября число птиц упало на 3,2% в годовом выражении. Вторая причина - рост затрат на оборудование и зарплаты в 25-30%, вакцины и препараты подорожали на 15-25%, а упаковка выросла в цене на 8-25%. Существенная часть оборудования, вакцин и упаковки импортная и дорожает вслед за ослаблением рубля. Минсельхоз рассматривает вариант обнулить импортные пошлины на куриное мясо и яйца. В ведомстве рассчитывают, что это приведет к насыщению внутреннего рынка и обеспечит доступность птицеводческой продукции для покупателей.

ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Предложенная мера, как ожидается, будет действовать до марта 2024 года (когда в России пройдут выборы президента). Проверку цен на яйцо инициировал и генпрокурор - по его данным, годовой рост цены на яйца превысил 40%