В магазинах Екатеринбурга нашли яйца по 155 рублей

В магазинах Екатеринбурга заметили яйца по 155 рублей за десяток. Фотографии публикует Telegram-канал "Свет".

Даже на фоне общего подорожания этой продукции, ценник можно назвать из ряда вон выходящим, ведь, по данным Свердловскстата, средняя стоимость десятка яиц в регионе достигла 92,67 рубля, хотя некоторые производители повысили цены до 130 рублей за десяток, но, как выяснилось, и это не предел.

Издание "Ведомости" со ссылкой на Росптицесоюз в качестве одной из причин подорожания яиц в стране называло то, что в этом году поголовье птиц пришлось сократить на шести птицефабриках: на 1 ноября число птиц упало на 3,2% в годовом выражении. А вторая причина вызвана резким ростом расходов, из-за которого у производителей начались проблемы с деньгами: в 2023 году затраты предприятий на оборудование и зарплаты выросли на 25-30%, вакцины и препараты подорожали на 15-25%, а упаковка выросла в цене на 8-25%. Существенная часть оборудования, вакцин и упаковки импортная и дорожает вслед за ослаблением рубля. Это и привело к росту цен в розничных магазинах.

Впрочем, ряд экспертов считают, что только накрутки торговых сетей составляют порядка 30% от стоимости. Недавно Федеральная антимонопольная служба объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт. Но виновных в росте цен ФАС пока так и не нашла, в это время продукция продолжает стремительно дорожать.