13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Дело об убийстве боксера в уральском клубе "Джой" передали в суд

Дело об убийстве кандидата в мастера спорта, уральского боксера Александра Максимова в ночном клубе Каменска-Уральского передали в суд. По делу проходят двое обвиняемых, с которыми у спортсмена возник конфликт.

Напомним, трагедия произошла в ночном клубе "Джой" 12 августа. По версии следствия, Максимов вместе с другом отдыхали в клубу, где находились и двое обвиняемых. Спортсмен что-то выкрикнул в адрес мужчин, из-за чего и развязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера попытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый.

В какой-то момент один из обвиняемых выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же выстрелил в живот другу погибшего, нанеся тем самым вред здоровью средней тяжести.

Как выяснилось позднее, первый из фигурантов работал грузчиком в одной из коммерческих структур, второй был безработным. Судимостей раньше ни у кого не было.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, уголовное дело наконец передали в суд для рассмотрения по существу. В материалах фигурируют статьи: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.5 ст.33, ч.1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве) и п. "б","з" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия).

Теги: Максимов, боксер, коуб Джой, убийство, суд


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