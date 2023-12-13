Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

SHOT сообщил, что в пятницу проведут тестовый полет из Внуково в Краснодар авиакомпанией "Азимут", после этого будет принято окончательное решение. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник телеграм-канал утверждает, что фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь "несколько моментов", в том числе тестовый полет.

Напомним, аэропорты юга и центральной части России, в том числе "Пашковский", закрыты с 24 февраля 2022, когда была начата военная спецоперация РФ на Украине.