Открытие аэропорта Краснодара могут перенести

Открытие аэропорта в Краснодаре могут отложить на несколько недель: сейчас он не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции. Вопрос с безопасностью должен быть решен к февралю 2024 г.

Источник "Известий", близкий к федеральным органам власти, подтвердил, что по Краснодару пока не все вопросы безопасности сняты. Окончательного решения по возобновлению работы аэропорта пока нет, уточнил он.

Уже почти два года аэропорт поддерживают в рабочем состоянии, даже успели сделать небольшой ремонт. Правительство выделило аэропорту субсидию в 1,54 млрд руб. на время простоя.

Все аэропорты юга и юго-запада России были закрыты после начала СВО в целях безопасности. Работает только аэропорт Сочи, который стал и пересадочным хабом для международных рейсов.