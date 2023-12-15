15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Названо время прибытия в аэропорт Краснодара первого за почти два года самолета

В аэропорт Краснодара, закрытый после начала специальной военной операции, сегодня прибудет первый за почти два года самолет. Речь идет о борте "Азимута".

Он вылетит из Минеральных Вод в 13.00 по местному времени (совпадает с московским) и приземлится в Краснодаре в 15.15. В 16.30 самолет отправится обратно в Минводы, следует из данных онлайн-табло "Азимута".

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Сообщалось, что безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь "несколько моментов", в том числе тестовый полет.

Напомним, аэропорты юга и центральной части России, в том числе "Пашковский", закрыты с 24 февраля 2022 г., когда была начата военная спецоперация РФ на Украине.

Теги: "Азимут", Краснодар, самолет


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Ранее 13.12.2023 12:15 Мск Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря

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