Названо время прибытия в аэропорт Краснодара первого за почти два года самолета

В аэропорт Краснодара, закрытый после начала специальной военной операции, сегодня прибудет первый за почти два года самолет. Речь идет о борте "Азимута".

Он вылетит из Минеральных Вод в 13.00 по местному времени (совпадает с московским) и приземлится в Краснодаре в 15.15. В 16.30 самолет отправится обратно в Минводы, следует из данных онлайн-табло "Азимута".

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Сообщалось, что безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь "несколько моментов", в том числе тестовый полет.

Напомним, аэропорты юга и центральной части России, в том числе "Пашковский", закрыты с 24 февраля 2022 г., когда была начата военная спецоперация РФ на Украине.