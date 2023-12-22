СМИ: Минобороны не одобрит открытие краснодарского аэропорта

Краснодарский аэропорт Пашковский не получит допуск на полеты гражданских судов, ограничения снимать не будут, пишут "Известия" со ссылкой на неназванные источники. "Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта", — объяснил один из собеседников.

Ранее сообщалось, что открытие Краснодара для гражданских судов может быть отложено из-за вопросов к обеспечению безопасности.

15 декабря аэропорт после почти двух лет перерыва принял гражданский борт – тестовый рейс из соседних Минеральных Вод совершил SJ100 авиакомпании "Азимут".

Уже почти два года аэропорт поддерживают в рабочем состоянии, даже успели сделать небольшой ремонт. Правительство выделило аэропорту субсидию в 1,54 млрд руб. на время простоя.

Все аэропорты юга и юго-запада России были закрыты после начала СВО в целях безопасности. Работает только аэропорт Сочи, который стал и пересадочным хабом для международных рейсов.

Краснодар от зоны боевых действий по прямой отделяет около 400 км.