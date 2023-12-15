15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Первый за два года гражданский самолет успешно приземлился в Краснодаре

Аэропорт Краснодара после почти двух лет перерыва принял гражданский борт – тестовый рейс из соседних Минеральных Вод совершил SJ100 авиакомпании "Азимут". За тестовым рейсом следит рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов.

"Этот полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Рабочая группа создана на базе Росавиации, кроме специалистов агентства в ее состав входят представители Минобороны, Госкорпорации по ОрВД и холдинга "Аэродинамика" (управляет аэропортом Краснодара)", - говорится в сообщении Росавииации.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет", — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Уже почти два года аэропорт поддерживают в рабочем состоянии, даже успели сделать небольшой ремонт. Правительство выделило аэропорту субсидию в 1,54 млрд руб. на время простоя.

Все аэропорты юга и юго-запада России были закрыты после начала СВО в целях безопасности. Работает только аэропорт Сочи, который стал и перечадочным хабом для международных рейсов.

Теги: краснодар, аэропорт, азимут, тестовый рейс


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