В Ростовской области без электричества остаются 100 тысяч человек

В Ростовской области без электричества остаются 100 тыс. человек, сообщил губернатор региона Александр Голубев.

За ночь энергетики восстановили электроснабжение более 80 тыс. потребителей. Около полуночи удалось восстановить высоковольтную линию, началась подача электричества в Аксай и район Александровка в Ростове-на-Дону.

"На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас", - сообщил губернатор

Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что город Гуково с населением более 60 тыс. человек пока остается без водоснабжения – из-за аварийного отключения электричества на насосной станции.