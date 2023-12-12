Аксай остался без электричества из-за падения опоры ЛЭП

Город Аксай (население 45 тыс.) в Ростовской области остался без электричества из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Сейчас энергетики работают над переключением на резервную линию, сообщили в МБУ АР "УПЧС".

Отключение произошло утром. "Также остановлена работа ВНС "Третий подъем" и у населения верхней части Аксая отсутствует подача холодного водоснабжения", - сообщили в аварийной службе.

На фото, опубликованных службой, видно, что ЛЭП серьезно повреждена. О причинах происшествия не сообщается.