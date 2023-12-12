Як-40 выехал за пределы полосы в аэропорту Внуково и застрял в снегу

Самолет Як-40 с пассажирами на борту застрял в сугробе в столичном аэропорту Внуково, пишет "112".

По данным Telegram-канала, борт перевозчика "Вологодское авиационное предприятие" должен был вылететь в Вологду. Во время рулежки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в снегу.

Воздушное судно не получило технических повреждений. Через несколько часов Як-40 благополучно вылетел в город назначения.

11 декабря самолет авиакомпании "UTair" рейсом Ханты-Мансийск - Москва, на борту которого находились 104 пассажира и радиоактивные вещества весом 19 кг, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Командир воздушного судна доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято о возвращении в аэропорт вылета.