В прокуратуре прокомментировали информацию об аварийной посадке самолета Utair во Внуково

Уральская транспортная прокуратура прокомментировала информацию об аварийной посадке самолета Utair в аэропорту Внуково, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве сообщили, что 11 декабря, в 00.36 при взлете самолета рейсом UТ-351 "Авиакомпания UTair", следующего маршрутом Москва (Внуково) - Ханты-Мансийск, командир воздушного судна доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято о возвращении в аэропорт вылета. Посадка совершена благополучно. После замены воздушного судна пассажиры были доставлены в аэропорт назначения в 08.08, 11 декабря.

На борту находилось 66 пассажиров.

По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о том, что самолет авиакомпании "UTair" рейсом Ханты-Мансийск - Москва, на борту которого находились 104 пассажира и радиоактивные вещества весом 19 кг, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Якобы причиной посадки стала неисправность шасси. Сообщается, что судно село в 1.40.