СМИ: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут перенести на март

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут быть перенесены на март 2024 года на фоне возражений со стороны Венгрии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Будапешт выступает против запуска на саммите Евросоюза 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. Ряд источников опасается, что премьера Венгрии Виктора Орбана не удастся переубедить.

Ранее сообщалось, что украинский кабмин внес в Раду законопроект с дополнениями в закон о языках национальных меньшинств. Это необходимо для выполнения условия Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в ЕС. Новый закон направлен на расширение прав официальных языков ЕС - венгерского, румынского, болгарского. Этого, в частности, давно требует Венгрия.