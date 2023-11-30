Ради стремления в ЕС Киев готов на формальные уступки по русскому языку

Украинский кабмин внес в Раду законопроект с дополнениями в закон о языках национальных меньшинств. Это необходимо для выполнения условия Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в ЕС. То есть без данного закона переговоры даже не начнутся.

В Киеве обещают оперативно принять требуемый закон - еще до декабрьского саммита ЕС.

"Украина предана дальнейшим реформам и полна решимости в ближайшее время завершить законодательные шаги, указанные в отчете Еврокомиссии", – заверил на днях в Брюсселе спикер Рады Руслан Стефанчук. А первое лицо украинского режима Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пообещал выполнить все условия, лишь бы Украине не отказывали в начале переговоров.

При этом никаких реальных уступок русскому языку новый закон практически не даст. Он направлен скорее на расширение прав официальных языков ЕС - венгерского, румынского, болгарского. Этого, в частности, давно требует Венгрия. А русский язык получит только урезанные права через 5 лет после военного конфликта. На нем можно будет проводить собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары и другие публичные мероприятия. Сейчас даже это запрещено. Также будет разрешено телевещание на русском языке при условии соблюдения квоты в 30% на мове. Это самая большая уступка русскому языку, но она настолько откладывается во времени, что может и не осуществиться при изменении условий. В настоящее время все телеканалы и радиостанции должны вещать на мове 90% времени. Еще одно послабление - возможное книгоиздание на русском языке. Однако обучение на русском языке будет, как и сейчас, под запретом. То есть уступки по русскому языку становятся эфемерными и чисто символическими.

В то же время самые ярые неонацисты увидели в этом русификацию. Один из "мовных активистов" Тарас Шамайда заявил, что режим провалил коммуникацию в вопросе законодательства о национальных меньшинствах "и теперь пытается задобрить Орбана и других шантажистов за счет интересов украинцев и украинской мовы". Он считает, что внесенный законопроект "категорически неприемлем". Языковой омбудсмен Тарас Кремень считает, что закон ударит по положению мовы. А бывший глава института нацпамяти Владимир Вятрович пообещал организовать сопротивление законопроекту в Раде. Фракция Петра Порошенко "Евросолидарность" уже выступила против проекта, но помешать ему она вряд ли сможет.

Саммит ЕС начнется 14 декабря.