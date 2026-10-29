В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

В Рязанской области минувшей ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Возгорание на предприятии, которое находится в Шиловском районе, локализовано. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ночная атака украинских БПЛА на российские регионы стала крупнейшей за все время. По данным Минобороны, в ночь на 29 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1214 беспилотников.