В Югре почти на четверть уменьшилось количество приезжающих мигрантов

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции высказался о миграционной политике округа, передает корреспондент Накануне.RU.



Он отметил, что ранее в Югру приезжало много мигрантов. Ежегодно тысячи таких людей становились гражданами РФ. Потом выяснялось, что цели приезда были другими, нежели работа и ассимиляция в российском обществе. Часто приезжавшие нарушали законы, не принимали культурные традиции.



В итоге, как заявляет Кухарук, миграционная политика в регионе изменилась, произошло "отсечение" тех, кто приехал не работать, а просто легализоваться как гражданин РФ и получать пособия.



Власти стали внимательнее смотреть на цели приезда. В итоге на 22,9% снизилось количество приезжающих мигрантов, в шесть раз выросло количество выдворенных. Сократилось количество приёмов в гражданство.



"Мы поставили заслон. Стали работать с нанимателями, теми, кто приглашает мигрантов. Важно оценивать вклад иностранцев. Тех, кто не хочет соблюдать законы, чтить культуру, тут не будет", — сказал Руслан Кухарук.