Shot: ВСУ атаковали из танков два приграничных региона России

ВСУ 10 декабря атаковали из танков сразу два приграничных региона РФ - Брянскую и Белгородскую области, сообщает Shot. Разрушений и пострадавших нет.

По данным Telegram-канала, девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм попал рядом с селом Хоромное Климовского района Брянской области и два — рядом с селом Красное Климовского района.

В октябре два человека погибли в результате обстрела ВСУ села Поповка Краснояружского района Белгородской области. Снаряд прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения, а позже скончалась.