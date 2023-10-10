Супружеская пара погибла при обстреле ВСУ белгородского села Поповка

Два человека погибли в результате обстрела села Поповка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он написал в своем Telegram-канале, что украинские военные дважды обстреляли село. Снаряд прилетел в частный жилой дом, погиб хозяин дома, его супруга получила тяжелые ранения. Пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи.

Повреждены четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения.

Ранее украинские военные обстреляли центр Шебекино (Белгородская область). Снаряды попали в здание неработающей пекарни и ремонтируемый ТЦ.