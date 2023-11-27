27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве задержаны десятки авиарейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны десятки авиарейсов.

По данным на 7.30 (по московскому времени), во Внуково задерживают 14 рейсов, еще три отменили, пишет "Ъ". В Домодедово задержаны 14 рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задержали семь рейсов.

Отметим, 24 ноября стало известно о 12 отменных рейсах в трех воздушных гаванях столицы – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Еще почти 40 рейсов были задержаны. Тогда в Москве побит 50-летний рекорд максимально-низкого давления. По прогнозу синоптиков, давление составило всего 718-720 мм рт. ст. при норме 748 мм рт. ст. В 1973 г. было зафиксировано 722,5 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр тогда анонсировал смену циклона из западного сектора Арктики на средиземноморский циклон, который как раз к сегодняшнему утру должен был принести новые, более сильные снегопады и метели в Москву.

Теги: Шереметьево, Внуково, Домодедово, аэропорт, рейс, задержка


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