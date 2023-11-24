24 Ноября 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.RU

Снегопад блокировал столичные аэропорты. Задержаны десятки рейсов

В Москве снегопад блокировал работу аэропортов.

РИА Новости сообщает о 12 отменных рейсах в трех воздушных гаванях столицы - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Еще почти 40 рейсов задерживаются

Во "Внуково" задержаны восемь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержаны и два отменены.

Добавим, что в Москве побит 50-летний рекорд максимально-низкого давления. Об этом сообщает ТАСС. По прогнозу синоптиков, давление составит всего 718-720 мм рт. ст. при норме 748 мм рт. ст. В 1973 году было зафиксировано 722,5 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр сообщает, что на смену циклону из западного сектора Арктики в Москву приходит средиземноморский циклон. Южный циклон направится в центр Европейской России, по дороге впитав и влагу Черного моря, и будучи все же немного теплее своего предшественника, он принесет новые, более сильные, снегопады и метели в Москву к началу следующей недели. Сегодня ожидается снег, метели, гололедица и снежные заносы.

Теги: снегопад, аэропорт, задержка рейса


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