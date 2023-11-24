24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Живущему в капитализме" екатеринбургскому депутату предложили пожить месяц на МРОТ

Жителей Екатеринбурга крайне возмутило предложение депутата городской думы Александра Колесникова повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В интернете уже появилась петиция с просьбой проверить деятельность народного избранника, а ему самому пожить на МРОТ.

Накануне на заседании в думе Колесников, представляющий фракцию "Единая Россия", совсем не стеснялся в выражениях.

"Про транспорт. Так это мы сами виноваты! Мы живем в капитализме! Мы почему не поднимаем стоимость [проезда]? Чего боимся? Не нравится, денег нет – не езди, ходи пешком! Ну не выживет по-другому транспортная отрасль, билет должен стоить денег!", - заявил он.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Вскоре после этих высказываний на сайте Change.org появилась петиция с предложением депутату Колесникову "официально и публично прожить месяц на МРОТ или пенсию инвалида 3-й группы с обязательным ежедневным посещением рабочего места".

"Также предлагаем комитету партии по этике проверить слова А. Колесникова на этичность и допустимость во время очень непростой политической ситуации в стране. Ну и, наконец, проверить компетентным органам, каким образом г-н Колесников вообще стал депутатом, его доходы, образование и насколько именно довольны его назначением избиратели. Неравнодушные жители города уверены, что такой депутат в городской думе – это слишком дорогая роскошь для кошелька налогоплательщиков", - пишет автор петиции.

На данный момент под ней насчитывается около 400 подписей.

При этом "живущий в капитализме" Колесников отнюдь не бедствует. Как отмечает Telegram-канал "Равенство.Медиа", с 2015 года он руководит ООО "УК "РЭМП Железнодорожного района", которое занимается управлением и ремонтом многоквартирных домов в Екатеринбурге и предоставляет коммунальные услуги. По данным канала, выручка РЭМП в 2022 году составила 2,4 млрд руб., а чистая прибыль – 65 млн руб., при этом к компании были многочисленные претензии со стороны надзорных органов.

Александр Колесников на заседании екатеринбургской городской думы(2019)|Фото: Накануне.RU

Что до самого Александра Колесникова, то по декларации о доходах за 2021 год он получил 31 млн руб. – это седьмое место среди депутатов гордумы.

"Иными словами, в 2021 году Колесников получал по 2,6 млн руб. в месяц, что в 74 раза больше, чем его избиратель, чистый доход которого был 35 тыс. 40 руб… В собственности депутата Toyota Camry, а у супруги – Subaru Forester. Покупать билет на общественный транспорт, как видно, нужды у депутата нет", - добавляет "Равенство.Медиа".

Теги: Колесников, депутат, петиция, МРОТ, Екатеринбург


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