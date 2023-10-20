Проезд в Екатеринбурге действительно могут повысить с 2024 года

В Екатеринбурге действительно может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте с начала следующего года. В "Гортрансе" уже подготовили соответствующие документы.

Как передает ЕАН со ссылкой на источник в "Гортрансе", проезд хотят повысить до 35 рублей, однако, вероятнее всего, с января-февраля екатеринбуржцы будут платить за проезд только 34 рубля (сейчас 33). Решение стоит за региональной энергетической комиссией (РЭК), которая получит документы в ноябре.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга данный вопрос пока не комментируют.

Напомним, ранее в одном из СМИ появилась информация о повышении стоимости проезда до 35 рублей. Агентство ссылалось на замглавы Екатеринбурга Андрея Корюкова, однако тот позже назвал информацию издания фейком.

Ранее другой вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов действительно говорил о ежегодном изменении цен на проезд, однако он подчеркивал, что рост не будет превышать 1 рубля.