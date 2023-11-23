"Мы живем в капитализме!" В думе Екатеринбурга требуют повысить стоимость проезда в транспорте

В Екатеринбургской городской думе выступили за повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Предложение прозвучало на сегодняшнем совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию.

Высказался депутат Александр Колесников. При этом он не стеснялся в выражениях.

"Про транспорт. Так это мы сами виноваты! Мы живем в капитализме! Мы почему не поднимаем стоимость [проезда]? Чего боимся? Не нравится, денег нет – не езди, ходи пешком! Ну не выживет по-другому транспортная отрасль, билет должен стоить денег! Вы говорите – почему нет водителей? Да надо зарплату поднять им нормально! А из чего? Из стоимости на билет! Я понимаю, что сейчас непопулярные вещи говорю. Но по-другому экономика не работает при капитализме!", - заявил Колесников.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге действительно может вырасти стоимость проезда с начала следующего года: в "Гортрансе" уже подготовили соответствующие документы. Ее хотят повысить до 35 рублей, однако, вероятнее всего, с января-февраля екатеринбуржцы будут платить за проезд 34 рубля (сейчас 33). Решение – за региональной энергетической комиссией (РЭК).

Между тем, накануне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что к ней поступает очень много жалоб по транспорту – только за один день больше 30 обращений на одну тему. По словам омбудсмена, "такого не было никогда"

"Понимаю про нехватку водителей и поломки техники. Но как объяснить реформу в метро? Не лучшее для этого время выбрано. Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине", - написала Мерзлякова на своей странице в соцсети.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге запустили флешмоб для привлечения внимания властей города к давке и прочим проблемам общественного транспорта.