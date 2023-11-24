24 Ноября 2023
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Фото: Официальный telegram-канал СБУ

В Крыму недвижимость Коломойского хотят продать за 446,4 млн рублей

На аукцион в системе ГИС "Торги" выставлена национализированная недвижимость бизнесмена из Украины Игоря в крымском поселке Партенит.

Начальная стоимость — 446,4 млн руб. Речь идет о центре спорта "Европа", расположенных рядом бассейнах, котельной и общежитии для персонала. Общая площадь объекта - 9,8 тыс. кв. м. Торги состоятся 18 декабря, сообщает "Коммерсант".

Напомним, депутаты крымского парламента 24 мая 2023 г. расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, и квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Теги: Крым, Коломойский


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