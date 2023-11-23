23 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Самим мало. Из России перестанут вывозить пшеницу

С 1 декабря экспорт пшеницы из России будет запрещен. Такое решение приняло Правительство РФ, чтобы сдержать цены на муку.

Согласно документу, размещенному на сайте кабинета министров, правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза - запрет на вывоз твёрдой пшеницы из РФ установлен сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке.

Кроме того, с 15 февраля по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная квота на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 млн тонн. 

 

Установлена квота и на вывоз куриного мяса. Планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объёме до 160 тыс. тонн. Это решение направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Еще одна квота будет действовать на экспорт лома на период с 1 января  по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тыс. т остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также останется без изменений – 5%, но не менее 290 евро за тонну. Продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия в металлургической отрасли стратегическим сырьём.

Отметим, что летом Россия раздавала свое зерно даром, чтобы заместить потери украинского зерна, возникшие из-за разрыва "зерновой сделки". "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай", - заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. 

Сообщалось, что урожай 2023 года стал самым большим за всю историю, если не считать рекорда прошлого года. В Российском зерновом союзе подсчитывали, что по итогам уборочной кампании урожай составит 145-147 млн тонн зерна (без учета присоединенных территорий). С присоединенными территориями объем урожая перевалит за 150 млн тонн зерна. Рекордный за всю историю урожай ожидался по кукурузе – "под 17 млн тонн". 

Теги: пшеница, запрет


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