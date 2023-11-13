13 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Россия соберет в этом году второй по объему урожай зерна за всю историю

В этом году российские фермеры соберут рекордный урожай зерновых – он будет самым большим за всю историю, если не считать рекорда прошлого года.

В Российском зерновом союзе прогнозируют, что по итогам уборочной кампании урожай составит 145-147 млн тонн зерна (без учета присоединенных территорий). С присоединенными территориями объем урожая перевалит за 150 млн тонн зерна.

Рекордный за всю историю урожай ожидается по кукурузе – "под 17 млн тонн". "Хотя сажали кукурузу в этом году по остаточному принципу", - отметил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, во многом рекордный урожай кукурузы во многом является заслугой погоды.

Экспортный потенциал в 65 млн тонн зерновых тоже переоценивается сейчас в большую сторону.

Наконец, не наблюдается провалов в посевной кампании по озимым культурам, хотя были опасения из-за ситуации со стоимостью топлива.

Теги: урожай, зерно, кукуруза, пшеница


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