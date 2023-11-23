23 Ноября 2023
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Фото: администрация Сургута

Из Сургута отправили 20 тонн гуманитарного груза для жителей новых регионов России и бойцов СВО

21 ноября из Сургута отправили сразу 20 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На этот раз машину загрузили адресными посылками, посылками солдату и помощью для госпиталей. В организации отправки груза активно помогли представители Администрации города, казенных учреждений и организаций Сургута, МЧС России по ХМАО-Югре, Сургутского спасательного центра, сотрудники мультимедийного парка "Россия - Моя История".

"С наступлением холодов, военнослужащим сейчас особенно необходимы теплые вещи, носки, печки буржуйки, влажные салфетки. Сухие души очень востребованы. Также им нужны письма от ребятишек, они всегда радуют ребят. Они всегда с благодарностью их принимают, поэтому пусть дети пишут, всегда доставим, передадим в руки", – председатель "Гуманитарный Добровольческий Корпус" Эдуард Логинов.

гуманитарная помощь(2023)|Фото: администрация Сургута

Также сегодня по просьбе земляков, находящихся в зоне специальной военной операции, отправляют из Сургута пять машин марки "Патриот" и "Шевроле Нива". Всего для выполнения боевых задач организации города при содействии Администрации Сургута отремонтировали 12 единиц автотранспорта.

гуманитарная помощь(2023)|Фото: администрация Сургута

"Эти машины необходимы им сейчас. Транспорт – расходный материал, который быстро изнашивается и выходит из строя. Отремонтированные машины, будут помогать нашим ребятам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. В ближайшее время будет отправка остальных машин, которые также будут доставлены в часть, где земляки служат с честью и достоинством, выполняя боевые задачи по защите нашей Родины", – заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации города Александр Вечтомов.

Отметим, в Сургуте гуманитарную помощь можно передавать в пункты сбора гуманитарной помощи. Их в городе работает два: в штабе гуманитарного добровольческого корпуса (пр. Ленина 67А) и в помещении исторического парка "Россия – Моя история" (ул. Мелик-Карамова 4/4).

Теги: гуманитарная помощь, груз, Донбасс, спецоперация, бойцы, пункт сбора


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