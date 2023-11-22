22 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперт: В Россию вернулось 26% релокантов, которые находятся в поиске работы

В Россию вернулось 26% релокантов, которые ищут работу. Об этом заявила главный специалист hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина, пишет "Газета.ру".

По ее словам, такие данные показал анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года. Исследование проводилось в октябре.

При этом, средний показатель вернувшихся по топ-10 странам, приоритетным для релокации, еще выше – 28%, отметила Данина.

В октябре британская газета Financial Times со ссылкой на проведенный опрос сообщала, что число вернувшихся россиян равняется примерно 120 тысячам. Это более 15% от числа уехавших. Аналитики убеждены, что поток будет со временем увеличиваться

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, совершившим "подлые поступки". Также он предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Теги: релоканты, работа, россияне


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