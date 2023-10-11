11 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин предложил проверить на госизмену релокантов, финансировавших ВСУ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Об этом политик заявил на закрытой части пленарного заседания, сообщила пресс-служба Госдумы.

Володин также предложил обдумать вопрос, где их размещать, учитывая, что регионы не хотят принимать предателей.

Председатель ГД отметил, что после его вчерашних заявлений о релокантах, поступило большое количество обращений жителей Магаданской области. "Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям", — заявил он.

Напомним, губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, пригрозившего "обеспечить Магадан" вернувшимся в Россию релокантам, которые, по его мнению, "совершил подлые поступки". По мнению Носова, Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей, и это – стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише – от релокантов прошлого.

Ранее Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба.

Теги: володин, релоканты, госизмена


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