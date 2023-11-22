Директор уральской спортшколы оштрафован за прием на работу бывшего тюремщика

На Среднем Урале по решению суда оштрафован директор спортшколы. Он нарушил законодательство о противодействии коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что этой весной на пост администратора муниципальной спортивной школы Каменска-Уральского был взят экс-сотрудник областного ГУФСИН. Приказ о приеме бывшего тюремщика в штат издал директор учебного заведения.

Однако, как выяснили в прокуратуре, в нарушение закона он не уведомил об устройстве экс-сотрудника уголовно-исполнительной системы России его бывшего работодателя. После этого против директора возбудили административное дело.

По итогам его рассмотрения суд оштрафовал руководителя спортшколы на 20 тысяч рублей.