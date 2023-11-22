Моор призвал избирателей быть активными на выборах президента России

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием к депутатам и общественности, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое выступление Александр Моор начал с благодарности жителям региона, которые приняли участие в голосовании на выборах главы региона.

Александр Моор начал Послание со слов благодарности жителям региона, которые приняли участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области.

"Вы вновь оказали мне высокое доверие, повторно поддержав мою кандидатуру. Воспринимаю это как оценку работы, проделанной нами, всей нашей командой за последние пять лет. Благодарю и тех, кто пришел на выборы, чтобы отдать голос другим кандидатам. Главное, что вы приняли участие в общем деле", - сообщил Александр Моор.

Он отметил, что в этом году участие в выборах приняло на 120 тысяч человек больше, чем в прошлый раз. Также глава региона выразил уверенность, что на выборах президента России в следующем году Тюмень также проявит свойственную ей гражданскую ответственность и активность.

Также Моор заявил, что в своей победе на выборах видит поддержку тех планов, которые он озвучивал во время кампании.

Напомним, Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей. Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников - 8,26%". На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей. Всего в выборах приняли участие более 1 300 000 человек из Тюменской области, Югры и Ямала.