Снегопад блокировал работу пермского аэропорта

Непогода привела к задержкам рейсов в пермском международном аэропорту "Большое Савино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В частности, задерживается рейс авиакомпании "S7", следующего по маршруту Пермь - Новосибирск, рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" летевшего из Перми в Ярославль. Также задерживается рейс "Аэрофлота" до Москвы.

Прибывающие в Пермь самолеты из-за погодных условий временно перенаправляются на запасные аэродромы других городов. Так, самолет "S7" из Новосибирска сел в Екатеринбурге, также как и воздушные судна "ЮВТ АЭРО" из Ярославля и авиакомпании "S7" из Москвы.

Еще один самолет "ЮВТ АЭРО" из Омска сел в Самаре.

Пассажиры задержанных рейсов находятся на борту воздушных судов.

Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами организован мониторинг ситуации, установлен контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.