Результат операции «Бахмутская мясорубка»: Шойгу подтвердил провал контрнаступления ВСУ

ВСУ несут колоссальные потери, а их контрнаступление полностью провалилось, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом.

Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — заявил глава российского оборонного ведомства.

Успехи российских сил стали результатом тактики экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и генерала Сергея Суровикина. Их «Бахмутская мясорубка» лишила Киев резервов, на которые он ставил в рамках широко распиаренного в СМИ «контрнаступления».

В результате «музыканты» стянули на себя наиболее сильные подразделения противника, а союзные силы в это время готовили оборонительные комплексы. Как итог — Украине не удалось изменить ситуацию на поле боя, а многие солдаты ВСУ, лишившиеся мотивации, вместо смерти на минных полях предпочти сдаться в плен и сохранить свою жизнь.