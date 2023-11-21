21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сильный снегопад задержится на Среднем Урале

Снегопад, который сегодня обрушился на Средний Урал, задержится в регионе.

По данным синоптиков, завтра, 22 ноября, в Свердловской области ожидаются сильный снег, гололед и метели. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам следует соблюдать меры безопасности. Пешеходам советуют передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы.

Автовладельцам нужно быть максимально внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также стараться избегать резких маневров.

"Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем", - советуют в МЧС.

В случае необходимости помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, сегодня на всем свердловском участке трассы "Пермь – Екатеринбург" из-за непогоды было ограничено движение грузовиков.

Теги: снег, гололед, метели, МЧС


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