Мэр Екатеринбурга поручил убрать выпавший снег до воскресенья

В пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное уборке уральской столицы от снега. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр поставил перед коммунальщиками новую задачу.

Орлов отметил, что уже в это воскресенье снова ожидается плюсовая температура воздуха.

"Чтобы выпавший снег не превратился сначала в грязь, а с очередным похолоданием – в лед, нужно убрать его сейчас. Прежде всего, необходимо очистить остановки и тротуары. Если снег пойдет вновь, выводим технику незамедлительно и вывозим его, чтобы не накапливался", - дал поручение глава.

По данным мэрии, сегодня, 24 ноября, уборка Екатеринбурга продолжается: на борьбу со снегопадами вышли 212 машин и 425 дорожных рабочих.

Напомним, накануне Алексей Орлов распорядился организовать "зеленую волну" для механизированных колонн снегоуборщиков, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть.