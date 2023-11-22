В МЧС просят свердловчан отказаться от турпоходов во время снегопада

В Свердловской области вновь ожидаются снегопад и гололед. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, завтра, 23 ноября, на территории региона прогнозируются сильный и мокрый снег, а также гололедные явления. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, непогода может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными и осторожными.

При нахождении за рулем следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, стараться избегать резких маневров. А по возможности лучше будет вообще отказаться от дальних поездок.

"В период непогоды главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов", - отмечают в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, на Среднем Урале также ожидается сильный снегопад.