На всем свердловском участке трассы "Пермь – Екатеринбург" ограничено движение грузовиков

На автодороге Р-242 "Пермь – Екатеринбург" (на всем участке трассы в Свердловской области от 160 до 352 км) во вторник ограничено движение грузового транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Как пояснили в управлении автодорог, причиной стали неблагоприятные погодные условия. В связи с этим водителей грузовиков просят выбирать место для стоянки.

"Ограничения продлятся до окончания неблагоприятных погодных явлений", - добавили в ведомстве.

В управлении ГИБДД по Свердловской области призвали автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий.

"Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112", - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, также сегодня в свердловском УГИБДД предупредили водителей о временных ограничениях для грузового и пассажирского транспорта на трех участках.